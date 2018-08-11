Олег Кузьмин объявил о завершении карьеры

Бывший защитник "Рубина" Олег Кузьмин принял решение завершить карьеру.

"Скорее всего, закончил карьеру. Варианты от клубов были, но по разным параметрам не подходили. Решение закончить далось тяжело, но когда-то это должно было произойти" - сказал 37-летний футболист.

Кузьмин является воспитанником "Спартака", кроме "красно-белых" и "Рубина" выступал за "Уралан", новороссийский "Черноморец", ФК "Москва" и "Локомотив". За сборную России сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

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