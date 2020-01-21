Олег Матыцин стал министром спорта России

Новым министром спорта России назначен президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин.

Ранее эту должность занимал Павел Колобков, который был отправлен в отставку 15 января 2020 года.

Матыцин является бывшим ректором Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма.

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