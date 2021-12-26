Олег Романцев обратился к болельщикам "Спартака"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Экс-наставник московского "Спартака" Олег Романцев пообщался в болельщиками красно-белых.
– Впереди Новый год. В 2022 году "Спартаку" исполняется 100 лет. Что пожелаете многомиллионной армии болельщиков "Спартака"?
– Прежде всего, благодарность всем этим болельщикам. А пожелаю терпения. Сейчас именно тот случай, когда болельщикам нужно пожелать терпения.
Все наладится, конечно же. "Спартак" был, есть и будет, – сказал Романцев на встрече с болельщиками команды в клубном музее.
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