Олег Романцев оценил шансы ЦСКА выйти в плей-офф Лиги Европы

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев выразил мнение, что ЦСКА имеет шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.

"Шансы ЦСКА не кажутся мне мрачными, даже после поражения в Роттердаме. Команда взрослеет, крепнет. И сегодняшнее лидерство армейцев в чемпионате - не случайность. Что и подтвердила аргументированная во всех отношениях победа над "Ростовом". Верю, что игра за шесть очков с «Фейеноордом» станет для ЦСКА переломной в группе Лиги Европы, поскольку считаю, что выходить из нее клуб обязан", — приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".

После трех туров ЦСКА занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы К, набрав два очка. Следующий матч "армейцы" проведут 26 ноября на своем поле с "Фейеноордом".

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