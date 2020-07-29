Олег Шатов перешел из "Зенита" в "Рубин"

Полузащитник петербургского "Зенита" Олег Шатов стал игроком казанского "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт игрока с "Зенитом" истек, поэтому он достался казанскому клубу бесплатно. Футболист подписал с "Рубином" контракт до лета 2022 года с возможностью продления соглашения еще на год.

30-летний Шатов выступал за "Зенит" с 2013 года, провел за клуб 202 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 42 результативные передачи. Также хавбек играл за "Урал", "Анжи" и "Краснодар". За сборную России сыграл 28 матчей и забил два мяча. Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.

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