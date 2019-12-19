Олег Яровинский стал новым спортивным директором "Рубина"

Теги рубинлеонид слуцкий

Олег Яровинский стал новым спортивным директором "Рубина"

Олег Яровинский стал новым спортивным директором "Рубина". Об этом сообщается в твиттере команды.

Ранее стало известно, что новым главным тренером казанского клуба стал российский тренер Леонид Слуцкий, которой недавно покинул голландский "Витесс".

Соглашение 48-летнего специалиста рассчитано на пять лет.

После 19 туров чемпионата России "Рубин" с 19 баллами занимает 13 место в турнирной таблице.

А еще: Слуцкий в инстаграме прокомментировал подписание контракта с "Рубином" | http://soccernews.ru
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