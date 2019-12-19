Олег Яровинский стал новым спортивным директором "Рубина". Об этом сообщается в твиттере команды.

Олег Яровинский – спортивный директор ФК «Рубин»

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Спортивным директором ФК «Рубин» назначен Олег Яровинский. Цезарь Навас, возглавлявший селекционный отдел, сохранит свой пост.

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Подробности уже на официальном сайте: https://t.co/iIocuWs1nE pic.twitter.com/WX0dxpfUYC — «Рубин» Казань (@fcrk) 19 декабря 2019 г.

Ранее стало известно, что новым главным тренером казанского клуба стал российский тренер Леонид Слуцкий, которой недавно покинул голландский "Витесс".

Соглашение 48-летнего специалиста рассчитано на пять лет.

После 19 туров чемпионата России "Рубин" с 19 баллами занимает 13 место в турнирной таблице.

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