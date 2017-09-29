Олегер прокомментировал призыв Пике к голосованию за независимость Каталонии

Теги жерар пике

Олегер прокомментировал призыв Пике к голосованию за независимость Каталонии

Экс-игрок "Барселоны" Олегер Пресас высказался о том, что Жерар Пике выступает в поддержку референдума о независимости Каталонии.

"Поступая таким образом, ты понимаешь что за этим последует и какие будут последствия. Пике поступил смело, опубликовав такой твит, тут сомнений нет, ведь все мы знаем, какая реакция следует на подобные заявления.

Новость здесь не в позиции Пике, а в том, что большинство спортсменов не имеет права на свободное выражение собственного мнения" - приводит слова Олегера Sport.es.

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