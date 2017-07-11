Олейник может перебраться в Россию

Полузащитник "Дармштадта" Денис Олейник может перейти в чемпионат России.

Как сообщает источник, бывший игрок сборной Украины может пополнить один из местных клубов уже этим летом.

При этом перечень клубов, в которые может перейти хавбек, не уточняется.

В минувшем сезоне 30-летний сыграл лишь в четырех матчах за немецкий коллектив, в которых забил один гол.

Читайте: "Дармштадт" вылетел во вторую Бундеслигу | http://soccernews.ru