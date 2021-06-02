Ольга Бузова объявила, что станет футбольным арбитром на Евро-2020

Фото страница Аольги Бузовой в ВК

Российская звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова рассказала о своих планах судить матчи Чемпионата Европы-2020.

"Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра в Чемпионате Европы по футболу. Не ожидали? А я могу всё. Не зря же шесть лет сидела на трибуне. Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь, футболисты, красных карточек у меня припасено много", - написала Бузова в инстаграме.

После этой публикации на бывшую ведущую "Дома-2" обрушилось много хейта, вследствие чего она закрыла свой аккаунт.

Евро-2020 стартует 11 июня и продлится ровно месяц. Матчи континентального первенства примут 11 городов.

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