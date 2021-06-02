Ольга Бузова объявила, что станет футбольным арбитром на Евро-2020
Фото страница Аольги Бузовой в ВК
Российская звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова рассказала о своих планах судить матчи Чемпионата Европы-2020.
"Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра в Чемпионате Европы по футболу. Не ожидали? А я могу всё. Не зря же шесть лет сидела на трибуне. Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь, футболисты, красных карточек у меня припасено много", - написала Бузова в инстаграме.
После этой публикации на бывшую ведущую "Дома-2" обрушилось много хейта, вследствие чего она закрыла свой аккаунт.
Евро-2020 стартует 11 июня и продлится ровно месяц. Матчи континентального первенства примут 11 городов.
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|3
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|3
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|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
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|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1