Ольга Коробицына - новая пассия Хамеса Родригеса

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Ольга Коробицына - новая пассия Хамеса РодригесаСогласно информации, опубликованной в испанской прессе, причиной развода полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса и его супруги Даниэлы Оспины стал роман, который футболист закрутил с российской моделью Ольгой Коробицыной. Это дает нам повод более детально познакомиться с уроженкой Санкт-Петербурга.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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