Ольга Коробицына - новая пассия Хамеса Родригеса

Согласно информации, опубликованной в испанской прессе, причиной развода полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса и его супруги Даниэлы Оспины стал роман, который футболист закрутил с российской моделью Ольгой Коробицыной. Это дает нам повод более детально познакомиться с уроженкой Санкт-Петербурга.

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