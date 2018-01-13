Ольга Коробицына - самая горячая девушка 2017-го года

Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой 2017-го года стала Ольга Коробицына - российская модель, ставшая причиной развода полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса со своей супругой Даниэлой Оспиной. Эффектная красотка набрала 21% всех голосов.

Второе и место в голосовании с результатом 15% заняла преданная болельщица сборной Польши Сандра Кубика. Замкнула тройку "призеров" Памела Райф - подруга голкипера английского "Ливерпуля" Лориса Кариуса. Ее результат - 13%.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Ольга Коробицына, которая также известна как Helga Lovekaty.

Другие фото Ольги Коробицыной можно посмотреть тут и тут. | soccernews.ru