Ольга Коробицына - самая горячая девушка августа

Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой августа стала Ольга Коробицына - российская модель, которая стала причиной развода полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса с супругой Даниэлой Оспиной. Стройная красотка набрала 62% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 13% заняла подруга новоиспеченного защитника английского "Манчестер Сити" Кайла Уокера Энни Килнер.

Третья строчка нашего хит-парада досталась, набравшей 11% голосов, Фанни Негуеше - девушке полузащитника английского "Саутгемптона" Марио Лемины.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Ольга Коробицына.

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