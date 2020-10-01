Ольга Смородская: "Геркус - ноль без палки"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смордская ответила экс-гендиректору клуба Илье Геркусу, который заявил, что был лучшим менеджером, чем девушка.

"Да, я читала... И готова ответить ему. Отовсюду, откуда уходил господин Геркус, он оставлял разруху и долги. Лигу ТВ просто обанкротил! Это человек с большим самомнением, но с полным отсутствием каких-либо талантов по всем направлениям. Начиная от финансов и кончая организацией деятельности клуба.

Он пришел на отлаженную до последнего пунктика машину! Слушайте, я даже не хочу говорить про чемпионство. Это никак не его заслуга.

Все наши выпускники выступали в ведущих клубах РПЛ. И мне смешно слышать такие заявления от Геркуса. Такой слабый и незаметный персонаж дает такие интервью... Просто смех! Он бы меня обыграл... Да он ноль без палки!" - сказала Смородская.

"Локомотив" после 9 туров РПЛ занимает 6 место в турнирной таблице.

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