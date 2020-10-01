Ольга Смородская: "Геркус - ноль без палки"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смордская ответила экс-гендиректору клуба Илье Геркусу, который заявил, что был лучшим менеджером, чем девушка.
"Да, я читала... И готова ответить ему. Отовсюду, откуда уходил господин Геркус, он оставлял разруху и долги. Лигу ТВ просто обанкротил! Это человек с большим самомнением, но с полным отсутствием каких-либо талантов по всем направлениям. Начиная от финансов и кончая организацией деятельности клуба.
Он пришел на отлаженную до последнего пунктика машину! Слушайте, я даже не хочу говорить про чемпионство. Это никак не его заслуга.
Все наши выпускники выступали в ведущих клубах РПЛ. И мне смешно слышать такие заявления от Геркуса. Такой слабый и незаметный персонаж дает такие интервью... Просто смех! Он бы меня обыграл... Да он ноль без палки!" - сказала Смородская.
"Локомотив" после 9 туров РПЛ занимает 6 место в турнирной таблице.
А еще: Денис Глушаков стал игроком "Химок"| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Нойер стал лучшим голкипером прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов
-
Дрогба получил награду президента УЕФА за стремление к совершенству
-
Ольга Смородская: "Геркус - ноль без палки"
-
Умяров рассказал, с кем дружит в молодежной сборной России
-
Глушаков прокомментировал свой переход в "Химки"
-
"СЭ": Игрок "Динамо" Филипп стал игроком "Вольфсбурга"
-
Смолов выбрал три команды, с которыми хотел бы встретиться в Лиги Чемпионов
-
Червиченко прокомментировал переход Глушакова в "Химки"
-
"Ленинградец" обыграл "Чертаново" по пенальти в Кубке России
-
Ахмедов: "Дженоа" - классный клуб. Уверен, у Шомуродова все получится"
-
Худяков прокомментировал переход нападающего Обухова в "Ростов"
-
Обухов стал игроком "Ростова"
-
Спортивный директор "Химок" Ульянов высказался о переходе Глушакова
-
Хавбек "Милана" Лаксальт может стать игроком "Спартака"
-
Денис Глушаков стал игроком "Химок"
-
Официально: Ломовицкий вернулся в тульский "Арсенал"
-
Болельщица подарила портрет Влашичу. Девушка вышивала его полтора года
-
Голкипер "Ливерпуля" Адриан поделился впечатлениями от выступлений в клубе
-
Уткин: "Нашел вариант жеребьевки ЛЧ, при котором выход российского клуба в плей-офф гарантирован"
-
Защитник "Аякса" Сержиньо Дест стал игроком "Барселоны"