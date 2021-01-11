Ольга Смородская отказалась от участия в выборах президента ФНЛ

Теги первый дивизион

Ольга Смородская отказалась от участия в выборах президента ФНЛ

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская сообщила, что она не будет участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги.

"Я все-таки приняла решение не участвовать в этих выборах. Отказалась от этой идеи. У меня есть много соображений на сей счет. Участвовать я не буду", - приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".

Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля. Крайний срок выдвижения кандидатов на пост главы лиги - 25 января.

Не пропустите: Смородская рассказала о несостоявшихся переходах Мертенса и Подольски в "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лапорта станет новым президентом "Барсы"! Что это значит для Месси, Гризманна и возможного трансфера Неймара?

Лапорта станет новым президентом "Барсы"! Что это значит для Месси, Гризманна и возможного трансфера Неймара?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов