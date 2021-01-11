Ольга Смородская отказалась от участия в выборах президента ФНЛ
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская сообщила, что она не будет участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги.
"Я все-таки приняла решение не участвовать в этих выборах. Отказалась от этой идеи. У меня есть много соображений на сей счет. Участвовать я не буду", - приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".
Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля. Крайний срок выдвижения кандидатов на пост главы лиги - 25 января.
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