Ольга Смородская отказалась от участия в выборах президента ФНЛ

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская сообщила, что она не будет участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги.

"Я все-таки приняла решение не участвовать в этих выборах. Отказалась от этой идеи. У меня есть много соображений на сей счет. Участвовать я не буду", - приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".

Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля. Крайний срок выдвижения кандидатов на пост главы лиги - 25 января.

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