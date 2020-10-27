Олич: "Когда Жиркова позвали в "Челси", рады были все, кроме него"
Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич рассказал, почему новость о предложении от "Челси" не обрадовала его экс-партнёра Юрия Жиркова.
"Братья Березуцкие вместе начали и закончили карьеру, такой у них менталитет. Они всегда говорили, что никогда не уйдут из ЦСКА, там им было хорошо. Они играли за свой клуб, хорошо жили, серьёзно зарабатывали. У них никогда не было амбиций уехать за границу или поиграть на другом уровне.
Помню, как Юрий Жирков получил предложение от "Челси". Все были рады, кроме него. А потом он сказал всем, что не хочет ехать в Англию. Такие эти ребята, такой менталитет у российских игроков. Так что я не удивлён, что Акинфеев, братья Березуцкие или Игнашевич провели в ЦСКА всю карьеру и никуда не ушли", - поведал Олич.
Жирков всё-таки перешёл в "Челси" летом 2009 года за 21 миллион евро, однако спустя два сезона вернулся в Россию, подписав контракт с "Анжи".
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