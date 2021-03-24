Олич назвал цели, которые стоят перед ЦСКА
Фото: Твиттер @pfc_cska
Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал интервью официальному ютуб-каналу "армейцев" в котором рассказал как изменился город и какие цели стоят перед командой.
"Москва сильно изменилась с момента, когда я был игроком. Это совсем другой город. Конечно, стало лучше. Когда я играл, не было практически ни одного стадиона в Москве, а сейчас – пять очень красивых арен. Много новых зданий. Я очень рад, что приехал.
Для ЦСКА самое главное - вернулся на уровень, которого ждут болельщики. Не только в России, но и в Европе", – сказал Олич.
Напомним, вчера, 23 марта хорватский специалист официально был представлен в качестве нового главного тренера ЦСКА.
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