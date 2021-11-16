Олич назвал главную проблему РПЛ
Фото твиттер ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич порассуждал о кризисе российской Премьер-лиги.
"Самая большая проблема чемпионата России - это российские игроки, а не легионеры. Благодаря лимиту футболист, которого Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро, в вашей стране стоит 5 миллионов. Качественных русских игроков мало, а лимит только поднимает на них цену. Результат мы видим в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, где российские клубы давно не добиваются успеха. Футбольным властям об этом надо подумать", - сказал Олич.
42-летний хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года. Под его руководством армейцы финишировали шестыми в прошлом сезоне РПЛ. Сейчас он работает в тренерском штабе своей национальной сборной.
С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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