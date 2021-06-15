Олич назвал причину ухода из ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Хорватский специалист Ивица Олич рассказал, почему он покинул пост главного тренера московского ЦСКА.

"Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды. Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона", - приводит слова Олича официальный сайт клуба.

41-летний Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года. На посту наставника московского клуба он сменил уволенного Виктора Гончаренко. Под руководством хорватского специалиста ЦСКА финишировал на шестом месте и не пробился в еврокубки.

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