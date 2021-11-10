Олич назвал причину ухода из ЦСКА
Фото: инстаграм Олича/Автор неизвестен
Тренер сборной Хорватии Ивица Олич, ранее работающий в московском ЦСКА, поделился причинами своего ухода из стана "армейцев".
"В случае с ЦСКА в конце сезона было несколько важных моментов, которые мне не понравились, и я решил по согласованию с клубом прекратить сотрудничество. Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал.
Единственная и основная причина моего ухода – ощущение, что мне не доверяют те люди, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один свой человек, тренер по физической подготовке Игор Юкич, я не думал, что другие члены моего штаба пойдут за мной. И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который мне навязали", – приводит слова Олича Nacional.hr.
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