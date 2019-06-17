Олич не исключает, что в будущем может возглавить российский клуб

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Олич не исключает, что в будущем может возглавить российский клуб

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич хотел бы в будущем потренировать российский клуб.

"Для начала мне нужно закончить курсы, в этом году я начну обучаться на лицензию Pro. Закончу их уже после Евро-2020 и тогда смогу самостоятельно тренировать команду.

В России как футболист я завоевал почти все награды. Через 12 лет как тренер я дошел до финала ЧМ-2018. Это удачная для меня страна и если мне предложат тренировать российский клуб, то я незамедлительно соглашусь", - цитирует Олича ТАСС.

В настоящее время Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии, которая является серебряным призером ЧМ-2018.

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