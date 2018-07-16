Олич недоволен судейством в финале ЧМ-2018

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич остался недоволен судейством в финальном матче ЧМ-2018 против Франции.

"Французы нанесли два удара и забили два гола. Несколько раз я смотрел эпизод с пенальти и не мог поверить, что в финале такой пенальти поставили. Не понимаю, почему. Игрок прыгает, его рука в естественном положении, он не мог на это реагировать. Это плохо для финала, такие ошибки. Я видел, как арбитр просматривал эпизод и думал: "Есть? Нет? Есть? Нет?". Он смотрел десять раз, а в конце, видимо, решил: "Окей, Франция большая, пусть будет". Это ключевой момент игры, решающий. После матча многие тренеры звонили, в том числе из Германии. Все они говорили, что пенальти не было. Очень обидно, что это произошло в финале" - сказал Олич.

Напомним, что в итоге Хорватия проиграла Франции со счётом 2:4.

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