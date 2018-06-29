Олич оценил игру сборной Аргентины на ЧМ-2018

Известный хорватский игрок Ивица Олич поделился мнением о сборной Аргентины.

"Аргентинцы на ЧМ-2018 - и в первой игре, и с нами, и в третьем туре, - мучались, не могли показать красивую игру, создать много голевых моментов. Все дело в том, что в Аргентине практически все зависит от Месси: если он забивает - команда побеждает, если игра у него не идет - возникают проблемы. А другого такого же игрока у нее нет.

У нас иная ситуация, это видно по тем играм, которые мы провели - в одном забивает Модрич, в другом Ракитич, в третьем Ребич, Перишич. В нашем составе много хороших футболистов, способных отправить мяч в ворота и решить исход матча" - приводят слова Олича российские СМИ.

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