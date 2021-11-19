Олич оценил силу ЦСКА
Фото твиттер ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич считает, что по потенциалу армейцы входят в тройку лучших команд РПЛ.
"Свою работу я сделал хорошо, знаю это. Даже Чорлука мне сказал: "Не могу поверить, что с этими игроками ты выстроил такую хорошую команду". Ну да ладно. Сейчас я доволен, что всё получилось вот так. Если доверия нет, лучше не работать. Желаю ЦСКА всегда добиваться успехов, команда должна быть в тройке. Я РПЛ хорошо знаю, команды знаю, поэтому думаю, что только "Зенит" лучше ЦСКА.
Я же про всё уже забыл. Мне жалко только игроков. Когда я ушёл, получил от них много слов поддержки. Почти все написали мне. Я знаю, что им со мной было комфортно, что им нравились тренировки. У меня была хорошая и рабочая атмосфера, игроки были довольны. Они не хотели, чтобы я уходил. Это для меня самое главное", - сказал Олич.
42-летний хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года. Под его руководством армейцы финишировали шестыми в прошлом сезоне РПЛ. Сейчас он работает в тренерском штабе своей национальной сборной.
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