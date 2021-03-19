Олич определился, кто будет его помощником в ЦСКА

1 Теги цска москваивица оличэлвир рахимич

Олич определился, кто будет его помощником в ЦСКАФото: EuroFootball

Потенциальный тренер ЦСКА Ивица Олич определился со своим ассистентом в случае прихода в клуб.

По сведениям "Спорт-Экспресс, Олич остановил свой выбор на экс-игроке "армейцев" Элвире Рахимиче.

Отметим, что Рахимич работает в юношеской школе ЦСКА, а также присоединился к тренерскому штабу сборной Боснии и Герцеговины.

Рахимич выступала за ЦСКА с 2001 по 2014 год. Олич был игроком "армейцев" с 2003 по 2006 год.

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