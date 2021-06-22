Олич определился с новой работой после ухода из ЦСКА

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Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Олич станет ассистентом главного тренера хорватской сборной Златко Далича. Ивица уже присоединился к команде, которая продолжает выступления на Евро-2020.

Напомним, что 41-летний Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, но был отправлен в отставку всего через три месяца.

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