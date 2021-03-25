Олич пока не подписал контракт с ЦСКА

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Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич до сих пор не подписал соглашение с клубом.

Причиной называют то, что у специалиста еще действует трудовой договор с Хорватским футбольным союзом, сообщает Sport24.

По данным источника, на выходных Олич будет в Хорватии, где планирует собрать необходимые вещи и уже окончательно перебраться на работу в Москву.

Напомним, хорват сменил на посту главного тренера "армейцев" белорусского специалиста Виктора Гончаренко.