Олич пока не подписал контракт с ЦСКА
Фото: Твиттер @pfc_cska
Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич до сих пор не подписал соглашение с клубом.
Причиной называют то, что у специалиста еще действует трудовой договор с Хорватским футбольным союзом, сообщает Sport24.
По данным источника, на выходных Олич будет в Хорватии, где планирует собрать необходимые вещи и уже окончательно перебраться на работу в Москву.
Напомним, хорват сменил на посту главного тренера "армейцев" белорусского специалиста Виктора Гончаренко.
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