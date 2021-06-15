Олич покинул ЦСКА из-за конфликта с руководством

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Стала известна причина ухода хорвата Ивицы Олича с поста главного тренера московского ЦСКА, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, у тренера возник конфликт с генеральным директором клуба Романом Бабаевым. Олич хотел видеть в тренерском штабе бывшего игрока "армейцев" Элвера Рахимича, но ему было отказано. Также тренер и руководство клуба не нашли понимания в вопросах трансферной политики.

41-летний Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года. На посту наставника московского клуба он сменил уволенного Виктора Гончаренко. Под руководством хорватского специалиста ЦСКА финишировал на шестом месте и не пробился в еврокубки.

Не пропустите: Олич высказался об уходе из ЦСКА. | http://soccernews.ru