Олич покинул ЦСКА из-за конфликта с руководством
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Стала известна причина ухода хорвата Ивицы Олича с поста главного тренера московского ЦСКА, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, у тренера возник конфликт с генеральным директором клуба Романом Бабаевым. Олич хотел видеть в тренерском штабе бывшего игрока "армейцев" Элвера Рахимича, но ему было отказано. Также тренер и руководство клуба не нашли понимания в вопросах трансферной политики.
41-летний Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года. На посту наставника московского клуба он сменил уволенного Виктора Гончаренко. Под руководством хорватского специалиста ЦСКА финишировал на шестом месте и не пробился в еврокубки.
Не пропустите: Олич высказался об уходе из ЦСКА. | http://soccernews.ru
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