Олич покинул пост главного тренера ЦСКА

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера команды.

Причина отставки не разглашается.

41-летний Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года. На посту наставника московского клуба он сменил уволенного Виктора Гончаренко. Под руководством хорватского специалиста ЦСКА финишировал на шестом месте и не пробился в еврокубки.

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