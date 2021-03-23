Олич посетил тренировочный стадион ЦСКА (видео)
Фото: Твиттер @pfc_cska
Появилось видео приезда нового главного тренера ЦСКА Ивицы Олича на стадион "армейцев".
Хорватский специалист приехал на стадион "Октябрь". Это учебно-спортивно-оздоровительный комплекс, который является тренировочным для ЦСКА.
Ивица Олич уже в Москве! ⚡— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 23, 2021
Севастиан Терлецкий pic.twitter.com/hJ7dUOFNRl
Напомним, сегодня, 23 марта было официально объявлено о назначении 41-летнего Олича новым главным тренером московского клуба. Срок соглашения и детали контракта пока не сообщаются. Хорват сменил на этом посту уволенного вчера белорусского специалиста Виктора Гончаренко.
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