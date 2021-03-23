Олич представился игрокам ЦСКА: "Я ваш новый тренер" (видео)
Фото: Твиттер @pfc_cska
Ивица Олич сегодня был представлен команде как главный тренер.
Хорват обратился к команде на русском языке:
"Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришел в большой клуб, очень рад.
Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем", – сказал специалист.
«Я ваш новый тренер, Ивица #Олич» pic.twitter.com/H0MaBvMbmi— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021
Напомним, сегодня, 23 марта было официально объявлено о назначении 41-летнего Олича новым главным тренером московского клуба. Хорват сменил на этом посту уволенного вчера белорусского специалиста Виктора Гончаренко.
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