Олич представился игрокам ЦСКА: "Я ваш новый тренер" (видео)

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Ивица Олич сегодня был представлен команде как главный тренер.

Хорват обратился к команде на русском языке:

"Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришел в большой клуб, очень рад.

Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем", – сказал специалист.

Напомним, сегодня, 23 марта было официально объявлено о назначении 41-летнего Олича новым главным тренером московского клуба. Хорват сменил на этом посту уволенного вчера белорусского специалиста Виктора Гончаренко.