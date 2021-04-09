Олич прокомментировал итоги жеребьёвки 1/2 финала Кубка России
Фото твиттер ЦСКА
Наставник московского ЦСКА Ивица Олич высказался по поводу результатов жеребьёвки полуфинальной стадии Кубка России.
Напомним, что в соперники армейцам достался "Локомотив". В другой паре встретятся "Ахмат" и "Крылья Советов".
"Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! "Локомотив" вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов. В любом случае, мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется. Календарь очень непростой. Мы сыграем с "Сочи", через три дня с "Локомотивом", а затем - со "Спартаком", и все эти матчи будут гостевыми. И надо их провести на очень высоком уровне. Будем готовиться, чтобы выглядеть как можно лучше.
Мы видели последние 7-8 матчей "Локомотива", они очень хорошо играют. Их футбол сейчас - один из лучших в чемпионате России. Они пропустили очень мало голов, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привёл в хорошую форму команду и игроков", - сказал Олич.
"Локомотив" и ЦСКА сыграют друг с другом 21 апреля.
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