Олич прокомментировал победу ЦСКА над "Арсеналом"
Фото: ПФК ЦСКА
Наставник ЦСКА Ивица Олич высказался о победе над тульским "Арсеналом" (2:1) в 1/4 финала Кубка России.
"Я знал, что нас ждет трудный матч. Если бы мы наши моменты забивали, то было бы проще. В перерыве я сказал, что мы должны забивать. Получилось, что мы сравняли счет и дальше имели много моментов. Было непросто, однако мы победили.
С каждым матчем мы будем все лучше и лучше. Самое главное, что мы были сосредоточены и играли в нашу игру. Я был уверен, что мы победим. Все боролись, играли все вместе, это самое главное для меня", - приводит слова Олича "Спорт-Экспресс".
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