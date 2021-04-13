Олич прокомментировал победу над "Ротором"
Фото: Твиттер @pfc_cska
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о победе над "Ротором" (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.
"Я доволен тем, что мы взяли 3 очка в моей первой домашней игре. Было важно сегодня победить.
До этого матча тоже были тяжелые игры. Я знал, что сегодня не будет легко. Надо действовать спокойно и ждать моменты. Я знал, что во втором тайме будет больше моментов, будет легче. После второго гола хотел, чтобы еще забили голы. Я доволен.
Когда пришел в ЦСКА, то не было половины команды, многие были в сборной, было нелегко. За два дня до встречи приехали игроки и было совсем немного времени, чтобы что-то поменять.
Я знал, что эти игры не будут легкими. "Ротор" борется за выживание. Тяжело, но мы показали желание, характер, набрали 6 очков в чемпионате и вышли в полуфинал Кубка", – приводит слова Олича Sport24.
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