Олич прокомментировал поражение от "Сочи"
Фото: ПФК ЦСКА
Наставник ЦСКА Ивица Олич высказался о поражении от "Сочи".
"Понимали, что сегодня будет непросто. "Сочи" хорошо играет дома. Мы готовились к тому, чтобы не пропустить в первые 30 минут. Это получилось, однако вскоре все же пропустили. Игорь Акинфеев хорошо стоял, спас нас несколько раз.
Мы начали играть в конце. По VAR не могу сказать, не видел повтора. Попробовали забить. Моменты были, однако когда пропустили второй, было сложно. "Сочи" больше хотел победить. Они победили заслуженно", - приводит слова Олича Sport24.
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