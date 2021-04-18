Олич прокомментировал поражение от "Сочи"

Фото: ПФК ЦСКА

Наставник ЦСКА Ивица Олич высказался о поражении от "Сочи".

"Понимали, что сегодня будет непросто. "Сочи" хорошо играет дома. Мы готовились к тому, чтобы не пропустить в первые 30 минут. Это получилось, однако вскоре все же пропустили. Игорь Акинфеев хорошо стоял, спас нас несколько раз.

Мы начали играть в конце. По VAR не могу сказать, не видел повтора. Попробовали забить. Моменты были, однако когда пропустили второй, было сложно. "Сочи" больше хотел победить. Они победили заслуженно", - приводит слова Олича Sport24.

Читайте также: ЦСКА в гостях проиграл "Сочи". | http://soccernews.ru