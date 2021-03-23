Олич провел первую тренировку с ЦСКА

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Ивица Олич провел первую тренировку с командой после назначения на пост главного тренера ЦСКА, сообщает официальный сайт "армейцев".

Так как многие футболисты уехали в расположение своих национальных сборных, то к занятиям, по традиции, были привлечены футболисты из молодежной команды.

Алан Дзагоев и Константин Кучаев по-прежнему работают по индивидуальной программе из-за мышечных повреждений. Возвращение Алана в общую группу намечено на следующую неделю, а Константин присоединится к остальным игрокам позже.