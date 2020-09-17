Олич: "Путин не болел за ЦСКА даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА"

Бывший форвард московского ЦСКА Ивица Олич порассуждал о клубных предпочтениях президента России Владимира Путина.

"Даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА, он не болел за ЦСКА. Путин болел за "Зенит". И это нормально. Он же из Питера. Но Владимир Владимирович очень радовался нашему успеху. Но круче всего радовался нашей победе в Кубке УЕФА министр Иванов", - цитирует хорвата Metaratings.

Напомним, что Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. В 2005-м нападающий вместе с армейцами выиграл Кубок УЕФА.

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