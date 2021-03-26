Олич рассказал, как готовился к тренерской карьере

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Олич рассказал, как готовился к тренерской карьере

Фото твиттер ЦСКА

Новый наставник московского ЦСКА Ивица Олич признался, что готовил себя к тренерской деятельности ещё в ходе карьеры футболиста.

"В России сомневаются в моих способностях, потому что раньше я никого не тренировал. Об этом пишут в СМИ, но я не читаю их, потому что плохо знаю язык. Для меня самое главное - это поддержка клуба. Я не рассматриваю назначение в ЦСКА как начало тренерского пути.

Я играл до 37 лет, а когда мне исполнилось 30, я начал наблюдать за тем, как работают тренеры. Думаю, взял что-то от каждого, кто меня тренировал. ЦСКА - это большой вызов, но я готов. Меня многому научили за 3,5 года в сборной, где я работал с величайшими футболистами", - приводит слова 41-летнего специалиста Sportske novosti.

ЦСКА представил Олича в качестве нового главного тренера во вторник, 23 марта. Он сменил у руля команды Виктора Гончаренко.

Не пропустите: СМИ узнали детали переговоров между ЦСКА и Оличем. | http://soccernews.ru
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