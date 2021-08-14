Олич рассказал, следит ли он за матчами ЦСКА

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич признался, что не смотрит игры своей бывшей команды.

"Не смотрю последние матчи ЦСКА. Знаю только, что команда часто проигрывает", - сказал хорватский специалист.

41-летний Олич возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года. Под его руководством армейцы финишировали шестыми в прошлом сезоне РПЛ.

Новым наставником команды стал Алексей Березуцкий. При нём москвичи одержали одну победу и потерпели два поражения.

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