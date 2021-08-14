Олич рассказал, следит ли он за матчами ЦСКА
Фото твиттер ЦСКА
Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич признался, что не смотрит игры своей бывшей команды.
"Не смотрю последние матчи ЦСКА. Знаю только, что команда часто проигрывает", - сказал хорватский специалист.
41-летний Олич возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года. Под его руководством армейцы финишировали шестыми в прошлом сезоне РПЛ.
Новым наставником команды стал Алексей Березуцкий. При нём москвичи одержали одну победу и потерпели два поражения.
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