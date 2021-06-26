Олич считает, что Влашичу пора уходить из ЦСКА

Теги цска москваивица оличникола влашич

Олич считает, что Влашичу пора уходить из ЦСКА

Фото сайт РПЛ

Бывший наставник московского ЦСКА Ивица Олич порассуждал о будущем в армейском клубе хавбека Николы Влашича.

"Я его знал ещё по работе в сборной Хорватии. Уже тогда мне было понятно, какой это топ-игрок и профессионал. Поработав с ним в клубе, я ещё лучше изучил его сильные и слабые стороны. Могу с уверенностью сказать, что Влашич является одним из сильнейших футболистов РПЛ в последние годы. Он уже перерос этот чемпионат и хочет сделать шаг вперёд", - приводит слова Олича 24sata.
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" включился в гонку за Мбаппе

"Ливерпуль" включился в гонку за Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов