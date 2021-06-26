Олич считает, что Влашичу пора уходить из ЦСКА

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Бывший наставник московского ЦСКА Ивица Олич порассуждал о будущем в армейском клубе хавбека Николы Влашича.

"Я его знал ещё по работе в сборной Хорватии. Уже тогда мне было понятно, какой это топ-игрок и профессионал. Поработав с ним в клубе, я ещё лучше изучил его сильные и слабые стороны. Могу с уверенностью сказать, что Влашич является одним из сильнейших футболистов РПЛ в последние годы. Он уже перерос этот чемпионат и хочет сделать шаг вперёд", - приводит слова Олича 24sata.