Олич: "У Магнуссона серьезное повреждение"
Фото: Твиттер @HordurM34
Наставник ЦСКА Ивица Олич поделился информацией о характере повреждения защитника Хердура Магнуссона, которую тот получил в матче против "Тамбова" (2:1) в 24-м туре РПЛ.
"К сожалению, у нас сегодня травму получил еще один игрок, который выступал за свою сборную. Хердур Магнуссон прилетел в пятницу уставшим, немного тренировался. Но сегодня он получил большую нагрузку, поэтому случилась травма. Мне сказали, что у него серьезное повреждение. Жаль, что мы сегодня потеряли очень важного игрока", — заявил Олич на пресс-конференции после матча.
Исландец выходил на поле в составе "армейцев" в 22 матчах РПЛ. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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