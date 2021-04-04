Олич: "У Магнуссона серьезное повреждение"

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Олич: "У Магнуссона серьезное повреждение"Фото: Твиттер @HordurM34 
Наставник ЦСКА Ивица Олич поделился информацией о характере повреждения защитника Хердура Магнуссона, которую тот получил в матче против "Тамбова" (2:1) в 24-м туре РПЛ.

"К сожалению, у нас сегодня травму получил еще один игрок, который выступал за свою сборную. Хердур Магнуссон прилетел в пятницу уставшим, немного тренировался. Но сегодня он получил большую нагрузку, поэтому случилась травма. Мне сказали, что у него серьезное повреждение. Жаль, что мы сегодня потеряли очень важного игрока", — заявил Олич на пресс-конференции после матча.

Исландец выходил на поле в составе "армейцев" в 22 матчах РПЛ. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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