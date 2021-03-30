Олич уверен, что Влашич будет прогрессировать в ЦСКА
Фото: Твиттер @HNS_CFF
Наставник ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о хавбеке команды Николе Влашиче.
"Я думаю о том, чтобы Влашич поскорее вернулся из сборной и помог нам в семи оставшихся матчах РПЛ и Кубке России. Я надеюсь, что в остаток сезона он проведет на том же уровне, что и все это продолжительное время. Он хорошо играл и в клубе и в сборной.
Я очень ценю его. Уверен, пока Никола играет за ЦСКА, он будет прогрессировать. И я и тренерский штаб будут поддерживать его. Наша задача - создать для него комфортные условия и на поле, и за его пределами. Он будет делать разницу, и это самое важное", - приводит слова Олича Jutarnji list.
Напомним, новый главный тренер "армейцев" знаком с Влашичем по работе в сборной Хорватии.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний полузащитник выходил на поле в составе ЦСКА в 21 матче, в которых забил 10 мячей и сделал 5 голевых передач.
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