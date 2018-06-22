Олич: "Увидимся в финале с Россией"

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич остался доволен игрой команды в матче против Аргентины (3:0) на ЧМ-2018.

По словам Хорвата, он бы хотел встретиться в финале с национальной командой России.

"Рад, что выиграли у одной из лучших сборных в мире.

Виделся ли с кем из русских друзей? Увидимся в финале с Россией!" - сказал Олич.

Напомним, Месси может в очередной раз уйти из сборной. | soccernews.ru