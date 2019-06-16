Олич: Влашич хочет остаться в ЦСКА"



Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич рассказал, что его соотечественник Никола Влашич намерен остаться в стане армейцев.

"Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность. Он очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь еще на один-два года", - приводят слова Олича российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен выкупить Влашича у "Эвертона", которому он принадлежит.

В минувшем сезоне 21-летний хорват провел за армейский клуб 31 матч во всех турнирах в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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