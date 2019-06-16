Олич: Влашич хочет остаться в ЦСКА"
Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич рассказал, что его соотечественник Никола Влашич намерен остаться в стане армейцев.
"Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность. Он очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь еще на один-два года", - приводят слова Олича российские СМИ.
Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен выкупить Влашича у "Эвертона", которому он принадлежит.
В минувшем сезоне 21-летний хорват провел за армейский клуб 31 матч во всех турнирах в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: ЦСКА сделал предложение о выкупе Влашича. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20