Олич вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии

Бывший форвард сборной Хорватии Ивица Олич вошёл в тренерский штаб национальной команды, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

38-летний специалист будет помогать наставнику "шашечных" Златко Даличу готовить сборную к стыковым матчам с Грецией за выход в финальную часть ЧМ-2018.

Отмечается, что Олич приступит к своим обязанностям уже на этой неделе.

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