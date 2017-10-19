Олич вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии
Бывший форвард сборной Хорватии Ивица Олич вошёл в тренерский штаб национальной команды, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.
38-летний специалист будет помогать наставнику "шашечных" Златко Даличу готовить сборную к стыковым матчам с Грецией за выход в финальную часть ЧМ-2018.
Отмечается, что Олич приступит к своим обязанностям уже на этой неделе.
Не пропустите: Анчелотти может возглавить европейскую сборную-участницу Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тиаго Силва близок к возвращению в строй
-
Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе
-
Коулмэн может остаться у руля сборной Уэльса
-
Бенатиа не сыграет с "Ювентусом"
-
Орлов несогласен с критикой Путина в адрес "Зенита"
-
Сколари покинет "Гуанчжоу Эвергранд"
-
Клопп поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"
-
Ньоэре признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
-
Марлосу заплатили за принятие украинского гражданства
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Бюрки
-
ФИФА призвали смягчить правило смены футбольного гражданства
-
"Спартак" летом хотел подписать Дзаппакосту, Бруно Переса и Диего Косту
-
Блаттер посетит ЧМ-2018
-
ПСЖ стал автором уникального достижения
-
"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы
-
Опубликована команда недели в Лиге Европы
-
Драка во время матча "Эвертон" - "Лион"
-
Вальверде просит купить центрального защитника
-
"Милан" нацелился на хавбека "Реала"
-
Сенников: "Жду от сборной лучшего результата на Чемпионате Мира в ее истории"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|36
|84
|2
|Риека
|36
|73
|3
|Хайдук Сплит
|36
|62
|4
|Сплит
|36
|52
|5
|Локомотива
|36
|52
|6
|Истра 1961
|36
|44
|7
|Задар
|36
|35
|8
|Осиек
|36
|33
|9
|Славен Копривница
|36
|32
|10
|Хрватски Драговольяц
|36
|30