Олич временно вернётся в сборную Хорватии

Фото твиттер "Матч ТВ"

Наставник ЦСКА Ивица Олич согласился войти в тренерский штаб сборной Хорватии на время проведения Евро-2020.

Руководство армейского клуба не стало препятствовать временному возвращению специалиста в национальную команду.

"Ивицу отпустили в сборную. Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать", - цитирует агента тренера Деяна Йоксимовича "Р-Спорт".

На групповом этапе Евро-2020 хорваты сыграют с Англией, Чехией и Шотландией.

Главный тренер сборной Златко Далич ранее заявил, что хочет возвращения Олича, покинувшего его штаб в марте.

Не пропустите: Двое "россиян" попали в заявку сборной Хорватии на Евро-2020. | http://soccernews.ru