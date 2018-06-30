Олич высказался о шансах сборной России в матче с Испанией

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич поделился мнением о шансах команд в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия.

"Для меня Испания - одна из лучших команд на турнире. Но её матчи в группе показали, что победы тоже даются им с трудом. Уровень испанской сборной очень высок, её футболисты выступают в лучших клубах мира, но у России есть шансы на победу. Мотивация у российских футболистов, играющих дома, будет запредельной. Сегодня в футболе возможно всё. Прогноз? Скажу так - 1:1, а после 120 минут посмотрим, кто окажется сильнее" - сказал Олич.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится 1 июля в 17:00 по московскому времени.

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