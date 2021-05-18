Олич высказался о скандальной ситуации с возможным отъездом в сборную Хорватии

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал информацию о том, что он может войти в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

"У меня есть обязательства перед ЦСКА. Клуб начнет подготовку к новому сезону 16 июня. Поєтому я не могу быть в сборной до конца. Я говорил с руководством клуба, но все сложно. Возможно, у меня получится остаться в сборной до первого матча с Англией, а затем уехать", - приводит слова Олича Jutarnji List.

В завершившемся сезоне ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и впервые за долгое время не пробился в еврокубки.

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