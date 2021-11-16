Олич высоко оценил потенциал защитника ЦСКА Дивеева
Фото твиттер ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич порассуждал о перспективах центрального защитника армейцев Игоря Дивеева.
"Считаю, что в будущем он будет одним из главных игроков России. И не только России. У него есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы. Если он этого по-настоящему захочет – так и будет. Очень сильный защитник. Если он хочет подняться на самый высокий уровень, стоит подумать о том, чтобы поменять команду и лигу. Может быть, не сейчас, а года через два. Я не знаю, чего хочет Игорь, но качества, чтобы добиться успеха в Европе, у него есть", - сказал Олич.
Дивеев связан с ЦСКА контрактом до июня 2024 года. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.
В этом сезоне 22-летний центрбек забил 1 гол в 12 матчах в составе московской команды.
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