Олич: "Я еще не завершил карьеру"

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Олич: "Я еще не завершил карьеру"

Хорватский нападающий Ивица Олич опроверг информацию о том, что он завершил карьеру.

"Информация издания Bild о том, что я завершаю карьеру является неправдой. Возможно, я сыграл свой последний матч, а возможно, и нет. Если у получу интересное предложение, то продолжу играть. Я отлично себя чувствую и не травмирован. Впрочем, если хороший вариант не подвернется, то я могу закончить выступления", - приводит слова Олича Goal.com.

В данный момент 37-летний Олич является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно. Стоит отметить, что последние 10 лет форвард играл в Германии. 

Не пропустите: Ивица Олич объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru

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