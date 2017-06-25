Олич: "Я еще не завершил карьеру"

Хорватский нападающий Ивица Олич опроверг информацию о том, что он завершил карьеру.

"Информация издания Bild о том, что я завершаю карьеру является неправдой. Возможно, я сыграл свой последний матч, а возможно, и нет. Если у получу интересное предложение, то продолжу играть. Я отлично себя чувствую и не травмирован. Впрочем, если хороший вариант не подвернется, то я могу закончить выступления", - приводит слова Олича Goal.com.

В данный момент 37-летний Олич является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно. Стоит отметить, что последние 10 лет форвард играл в Германии.

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