Олич заявил, что российские и хорватские игроки слишком много пьют
Бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич заявил, что российские и хорватские футболисты слишком много алкоголя.
"В Германии считается нормальным, чтобы игроки выпили по одному-два бокала пива после матча. В России все немножко по-другому: если скажут, что можно по два, то кто-то обязательно выпьет 10! Именно поэтому тренеры в России, как правило, не разрешают игрокам баловаться пивом. Немцы знают норму, чтут дисциплину, два пива — это максимум, и никто не примет больше. Я имею в виду после игры.
Хорваты в этом смысле такие же, как русские. Если скажешь им - можно, они не остановятся. Все-таки мы славянский народ", - приводят слова Олича российские СМИ.
Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 годы. В составе московского клуба он трижды становился чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Также форвард играл за "Марсонию", "Герту", "Загреб", загребское "Динамо", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург", вновь "Гамбург" и "Мюнхен 1860".
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